شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. المدير التنفيذى للأولمبية يغادر لليابان 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه ممدوح الششتاوى، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، إلى اليابان يوم 23 يوليو الجارى، لمتابعة البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية، والتى تنطلق فى الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

ويقام حفل افتتاح الأولمبياد يوم 23 يوليو، بحضور مسئولي البعثات المشاركة من مختلف الدول، وكذلك كل اللاعبين الحاصلين على بطاقة التأهل، ويشاركون فى طابور العرض بالملابس الرسمية.

يأتى سفر الششتاوى متأخرا للاطمئنان على سير العمل فى اللجنة الأولمبية، وكذلك متابعة كل ما يخص البعثة من سفر باقى الأفواج، خاصة أن البعثة المصرية لا تطير إلى اليابان على فوج واحد.

وغادر الفوج الأول من البعثة المصرية إلى اليابان يوم 16 يوليو، الجمعة ، والذى ضم وفد الجمباز والمنتخب الأولمبى، والمصارعة ، ومن قبله الإداريين في اللجنة الأولمبية.