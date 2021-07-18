شكرا لقرائتكم خبر عن العاشرة فى أحضان الأبطال.. أفشة والسولية وديانج يلتقطون صورا مع كأس أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش لاعبو النادي الأهلي حالة من السعادة الغامرة بعد التتويج باللقب العاشر في تاريخه والثاني على التوالي بدوري أبطال أفريقيا، ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي مجموعة من الصور تجسد حالة الفرحة التي يعيشها نجوم القلعة الحمراء مع الكأس العاشرة للفريق، خلال رحلة العودة من من المغرب بصحبة الكأس الأفريقية.



حساب الاهلى على تويتر

وظهر في الصور النجم محمد مجدى أفشة، وأليو ديانج، وعمرو السولية يلتقطون الصور التذكارية مع الكأس الأفريقية العاشرة، وعلق النادي الأهلي على هذه اللحظة قائلا: "العاشرة في أحضان الأبطال".



اليو ديانج



عمرو السولية



قفشة مع الكأس

وتوج فريق الأهلي بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

ومثل تتويج المارد الأحمر باللقب القارى زيادة للهيمنة المصرية على دوري الأبطال حيث حصدت الفرق المصرية اللقب 16 مرة بواقع عشرة للأهلى وخمسة للزمالك ولقب للإسماعيلى.

وكان بإمكان الفرق المصرية زيادة رصيدها من الألقاب الأفريقية لولا خسارة الأهلى لأربعة نهائيات والزمالك لثلاثة نهائيات ونهائى وحيد لغزل المحلة ومثله للإسماعيلى.

ونجحت أندية تونس فى التتويج باللقب القارى 6 مرات بواقع أربعة للترجى ولقب للنجم ومثله للأفريقى فيما توجت أندية الكونغو الديمقراطية باللقب بواقع 5 ألقاب لمازيمبى ولقب لفيتا كلوب ، فيما توجت أندية المغرب بستة ألقاب بواقع ثلاثة للرجاء ولقبين للوداد ولقب للجيش الملكى.

وحصلت أندية الجزائر والكاميرون على خمسة ألقاب وحصدت أندية غانا وغينيا على ثلاثة بطولات ، فيما توجت أندية جنوب أفريقيا ببطولتين بواقع لقب لأورلاندو بيراتس ولقب لصن دوانز.