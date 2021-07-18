شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى ينتظم فى تدريبات الزمالك بعد انتهاء إجازة المغرب.. ويخضع لبرنامج خاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم المغربى أشرف بن شرقى، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية لفريقه، التى ستقام فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، على ملعب نادى الترسانة، استعدادا لمباراة غزل المحلة يوم 3 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ووصل أشرف بن شرقي إلى القاهرة مساء أمس، السبت، قادما من المغرب بعد قضاء إجازته أثناء فترة التوقف المحلي الحالية مع أسرته.

ومن المقرر أن يحدد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون برنامج تأهيل خاص لبن شرقى من أجل العمل على تعويض فترة الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعب، وعدم انتظامه فى التدريبات التى عادت يوم الجمعة الماضى، بعد 11 يوم أجازة للفريق.

واستقر كارتيرون على منح لاعبى فريقه "يوم واحد" إجازة عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق فى معسكر مغلق ببرج العرب فى الأسكندرية بعدها مباشرة.