شكرا لقرائتكم خبر عن التفاؤل يسيطر على فراعنة اليد فى طوكيو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من التفاؤل تسيطر على بعثة منتخب اليد من الوصول إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد، حيث نشر بعض اللاعبين صور عب صفحاتهم الشخصية على السوشيال ميديا توضح جانب من علامات التفاؤل قبل إنطلاق منافساتهم.

ووصلت بعثة منتخب اليد إلى طوكيو ظهر أمس السبت، بعد إنتهاء أزمة ملابس اللاعبين و توفير تى شيرتات بمقاييس سليمة قبل التوجه إلى طوكيو بساعات قليلة .



على زين و يحيى الدرع



منتخب اليد فى طوكيو 2



منتخب اليد فى طوكيو

وخاض المنتخب الوطنى لكرة اليد مبارتين فى إسبانيا الأولى أمام منتخب كرواتيا، وانتهت بفوز منتخب مصر بنتيجة 31 - 28 و المباراة الثانية أمام منتخب إسبانيا و انتهت بفوز منتخب إسبانيا بنتيجة 30 - 29 و المباراة الثالثة امام منتخب فرنسا و انتهت بفوز منتخب فرنسا بنتيجة 31 - 30 و المباراة الرابعة حقق المنتخب المصرى الفوز على منتخب البرازيل بنتيجة 32 - 25 و المباراة الخامسة و الاخيرة فى برنامج المباريات الودية امام منتخب المانيا و انتهت بفوز منتخب المانيا بنتيجة 29 - 27.

تضم منافسات فرق الرجال فى اوليمبياد طوكيو :

المجموعة الاولى : منتخب النرويج - منتخب فرنسا - منتخب المانيا - منتخب البرازيل - منتخب اسبانيا - منتخب الارجنتين.

المجموعة الثانية : منتخب الدنمارك - منتخب السويد - منتخب البرتغال - منتخب اليابان - منتخب مصر - منتخب البحرين.