شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المباريات التى يغيب عنها سداسى الأهلى الأولمبى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخلف الرباعى محمد الشناوى وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن لاعبى الأهلي عن رحلة عودة المارد الأحمر من المغرب عقب التتويج باللقب الأفريقى العاشر، لتوجههم لليابان للمشاركة مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو بجانب الثنائى ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام اللذان سافرا مع الفراعنة الصغار من القاهرة لليابان.

وتُوج فريق الأهلي بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.