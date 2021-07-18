شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصرف 3 آلاف دولار مكافأة فورية لكل لاعب بعد ثلاثية كايزر تشيفز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرفت إدارة النادى الأهلى، مكافأة فورية لكل لاعب بالفريق قدرها 3 آلاف دولار، عقب الفوز على كايزرتشيفز بثلاثية نظيفة أمس والتتويج باللقب الأفريقى العاشر فى تاريخ القلعة الحمراء.

وقررت إدارة الأهلى مضاعفة مكافأة الفوز فى المباراة النهائية بدورى أبطال افريقيا، حيث تنص اللائحة على صرف 1500 دولار مكافأة فورية لكل لاعب فى حالة الفوز بالمباراة النهائية بخلاف المكافأة المجمعة الخاصة بالبطولة.

ومنح بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة، بعد العودة من المغرب والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، للموسم الثاني على التوالي، والمرة العاشرة في تاريخ النادي.

ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة يوم الثلاثاء المقبل؛ استعدادا لمواجهة فريق البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي إلى مطار القاهرة قادمة من المغرب، بعد تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، وكان في استقبالها الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، والطيار محمد منار، وزير الطيران، وعمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز بثلاثية نظيفة على كايزر تشيفز أمس السبت في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.