شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يمنح مصر الهيمنة على عرش أفريقيا برصيد 16 لقب دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق الأهلي بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

ومثل تتويج المارد الأحمر باللقب القارى زيادة للهيمنة المصرية على دوري الأبطال حيث حصدت الفرق المصرية اللقب 16 مرة بواقع عشرة للأهلى وخمسة للزمالك ولقب للإسماعيلى.

وكان بإمكان الفرق المصرية زيادة رصيدها من الألقاب الأفريقية لولا خسارة الأهلى لأربعة نهائيات والزمالك لثلاثة نهائيات ونهائى وحيد لغزل المحلة ومثله للإسماعيلى.

ونجحت أندية تونس فى التتويج باللقب القارى 6 مرات بواقع أربعة للترجى ولقب للنجم ومثله للأفريقى فيما توجت أندية الكونغو الديمقراطية باللقب بواقع 5 ألقاب لمازيمبى ولقب لفيتا كلوب ، فيما توجت أندية المغرب بستة ألقاب بواقع ثلاثة للرجاء ولقبين للوداد ولقب للجيش الملكى

وحصلت أندية الجزائر والكاميرون على خمسة ألقاب وحصدت أندية غانا وغينيا على ثلاثة بطولات ، فيما توجت أندية جنوب أفريقيا ببطولتين بواقع لقب لأورلاندو بيراتس ولقب لصن دوانز.

وظهر الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، 2021.

وتوج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013 ، 2020 ، 2021) ولم يحالفه الحظ في التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).