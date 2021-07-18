شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال منافسات دور الـ 16 ببطولة العالم للإسكواش بـ6 مواجهات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الأحد، منافسات دور الـ 16 ببطولة العالم للإسكواش، المقامة حالياً فى شيكاغو خلال الفترة بين 14 إلى 22 يوليو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وكان 5 لاعبين مصريين قد تأهلوا إلى ربع النهائي بعد منافسات اليوم الأول وهم: نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً، علي فرج المصنف الأول للرجال، هانيا الحمامي المصنفة الخامسة، طارق مؤمن المصنف الثالث وحامل اللقب، ومروان الشوربجي المصنف الخامس.

وتستمر منافسات هذا الدور حتى الساعات الأولى من صباح غداً الأثنين وجاءت مباريات اليوم كالتالي:

ـ سلمى هاني وروان العربي

ـ نادين شاهين والنيوزلاندية جويل كينج

ـ كريم عبد الجواد والفرنسي بابتيست ماسوتي

ـ فارس الدسوقي ومحمد أبو الغار

ـ نوران جوهر والوليزية تيسني إيفانز

ـ محمد الشوربجي والويلزي جويل مكين

ويعتبر طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً للرجال، ونور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، هما حاملا لقب البطولة عن النسخة الماضية.

كما تعتبر هذه النسخة فاصلة فى تحديد التصنيف العالمى للرجال، خاصة مع تضاؤل الفارق بين على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً ومحمد الشوربجى المصنف الثانى.