شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد وملاعب مباريات المنتخب الألمبى فى أولمبياد طوكيو.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح منتخب مصر الأولمبى، مشواره فى أولمبياد طوكيو يوم الخميس المقبل بمواجهة اسبانيا على ستاد سابورو دومى، ثم الأرجنتين يوم 25 على نفس الملعب ثم أستراليا يوم 28 على استاد مياجى.

واصطحب الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، 18 لاعبا إلى طوكيو، على أن ينضم للبعثة المصرية هناك 4 لاعبين من النادى الأهلي عقب خوض نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنور أفريقى فى المغرب.



جدول مباريات منتخب مصر الاولمبى

يترقب المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، وصول رباعى النادى الأهلى محمد الشناوى وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق إلى طوكيو اليوم الأحد أو غد الاثنين، بعد خوض مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام كايزرتشيفز الجنوب افريقى أمس بالمغرب.

وكان الأهلى اتفق مع اتحاد الكرة على سفر رباعى الأهلى عقب المباراة إلى طوكيو مباشرة عن طريق طائرة خاصة، تمهيدا للحاق بمباراة اسبانيا الأولى فى أولمبياد طوكيو يوم الخميس المقبل، ويغادر الرباعى المغرب ظهر اليوم متجها إلى اليابان.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، استمرار الاعتماد على طريقك 3_4_3 في مباريات أولمبياد طوكيو وهي نفس الطريقة التي لعب بها المنتخب في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتي توج الفراعنة بلقبها.