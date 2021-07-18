شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. موسيمانى مدير فنى من ذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع المدير الفنى الجنوب أفريقى للنادى الأهلى بيتسو موسيمانى، أن يثبت قوة خططه الفنية فى القلعة الحمراء يوما بعد يوم ليحفر اسمه بأحرف من ذهب فى قلوب الأهلاوية، خاصة فى ظل إدارته الحكيمة لنهائي دورى أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز فى المواجهة التى شهدت تتويج الأهلى بالنجمة الأفريقية العاشرة .

وحقق موسميانى5 ألقاب أفريقية حتى الآن وهى: دوري أبطال أفريقيا 2016 مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، وكأس السوبر الأفريقى 2017 مع ماميلودي صن داونز، وكذلك دوري أبطال أفريقيا 2020 مع الأهلي، وكأس السوبر الأفريقى 2021 مع الأهلي .

قاد موسيمانى الأهلى فى51 مباراة، فاز فى37 وتعادل فى 10 وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه102 هدفا وتلقت شباكه 34، ويبحث المدرب الجنوب أفريقى عن التتويج بدورى الأبطال الأفريقى للمرة الثالثة فى تاريخه، حيث توج موسيمانى ببطولتين لدورى الأبطال واحدة مع صن دوانز فى 2016 والأخرى مع الأهلى 2020، وسيواجه مواطنه كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى المباراة النهائية بهذه النسخة.

وحقق موسيماني مع الأهلي 4 بطولات، هي دوري أبطال أفريقيا مرتين وكأس مصر والسوبر الأفريقي، وقاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية بقطر، وأمامه فرصة كبيرة للتتويج بأكثر من لقب آخر مثل دوري أبطال أفريقيا فى نسخته الحالية، والدوري والكأس والسوبر المحلي.

كما أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، يمتلك كيمياء قوية نجحت فى قوة علاقته مع لاعبى الأهلى ، لا سيما و أنه مدرب صاحب فكر ورؤية فنية عالية، تُمكنه من إدارة المباريات الحاسمة .

و يرصد الخليج 365 لقطات لموسيمانى فى الصور التالية :