شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل بعثة الأهلى بالورود بعد التتويج بالأميرة الأفريقية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت شركة ميناء القاهرة الجوى، على تنظيم احتفالية داخل صالة 4 بمطار القاهرة، بوصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، عقب التتويج بدورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة فى المباراة النهائية.



تنظيم احتفالية داخل صالة 4 بمطار القاهرة

كان فى استقبال البعثة فريق من أمن مطار القاهرة برئاسة اللواء حسين منيع مدير أمن المطار، و فريق العلاقات العامة بالمطار تحت إشراف الدكتور طارق اسماعيل، بحضور اللواء أشرف حافظ مدير مبنى الركاب 1 المعروف بالمطار القديم.



مطار القاهرة يستقبل النادى الأهلى بالورود

وتم استقبال البعثة بالورود، داخل صالة 4 بالمطار والمخصصة للطيران الخاص، فور وصولهم على متن طائرة خاصة، وقدمت سلطات الأمن بالمطار، كافة التسهيلات اللازمة لبعثة الفريق لأنهاء إجراءات وصولهم، وتأمين خروجهم من المطار.

وتُوج فريق الأهلى بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس، السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب.



استقبال البعثة بالورود

سجل ثلاثية الأهلى كل من، محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق فى الدقيقة 52، ومحمد مجدى أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو فى شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها فى الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقى فى الدقيقة 74 من زمن المباراة.

ونجح الأهلى فى بلوغ نهائى البطولة فى14 نسخة مسجلا رقما قياسيا لم يحققه أى فريق إفريقى من قبل، وتمكن من حصد اللقب الغالى فى 10 مناسبات، وهو رقم قياسى غير مسبوق أيضا.



جانب من الاحتفالية