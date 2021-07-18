شكرا لقرائتكم خبر عن شريف وأفشة والسولية يصنعون المجد مع الأهلى فى ليلة التتويج بالعاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق الأهلي بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

سجل ثلاثية الأهلى كل من، محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

وحصد الثلاثى الذى سجل الاهداف انجازات وأرقام قياسية نستعرضها فى السطور التالية

عمرو السولية يسجل للنهائى الثالث على التوالى

سجل عمرو السولية نجم الأهلى رقماً مميزاً مع المارد الأحمر بالتسجيل فى ثلاثة نهائيات متتالية، وسبق وسجل عمرو السولية هدفا في ذهاب نهائي 2018 في مرمى الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب، ثم في نهائي 2020 في مرمى الزمالك في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة وأخيرا في نهائي 2021 في مرمى كايزر تشيفز على ملعب محمد الخامس.

محمد شريف هداف دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) حصول محمد شريف مهاجم النادي الأهلي على لقب هداف بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 أهداف ، وسجل محمد شريف هدفاً للأهلي في فوزه على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-0 في اللقاء النهائي لدوري أبطال أفريقيا ، ورفع محمد شريف رصيد أهدافه إلى 6 أهداف محتلاً صدارة ترتيب هدافي البطولة.

ورغم أن الجزائري أمير سعيود نجم شباب بلوزداد سجل 8 أهداف إلا أن الكاف لم يعتبره هدافاً لدوري الأبطال بعدما سجل هاتريك في مرمى جورماهيا الكيني في ذهاب الدور التمهيدي الثاني خلال المباراة التي انتهت بفوز بلوزداد بسداسية دون رد.

وأحرز شريف أهدافه الستة في مرمى فيتا كلوب الكونغولي ذهاباً وإياباً بمرحلة المجموعات وسيمبا التنزاني بالمجموعات والترجي التونسي ذهاباً وإياباً في نصف النهائي.

أفشة رجل نهائى أفريقيا للموسم الثانى على التوالى

فاز محمد مجدي "أفشة"، نجم الأهلي بلقب أفضل لاعب في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالى ، ومنحت اللجنة المنظمة أفشة جائزة رجل المباراة بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه والتتويج باللقب، ليضع بصمته الثانية على التوالي في النهائي القاري.

وسجل أفشة الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة (64)، بتسيدة صاروخية سكنت الزاوية اليسرى العليا لمرمى كايزر تشيفز.