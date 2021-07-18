شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية 48 ساعة ويستعد للدوري الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لاعبو الأهلي راحة سلبية لمدة 48 ساعة، بعد العودة من المغرب والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، للموسم الثاني على التوالي، والمرة العاشرة في تاريخ النادي.

ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة يوم الثلاثاء المقبل؛ استعدادا لمواجهة فريق البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي إلى مطار القاهرة قادمة من المغرب، بعد تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، وكان في استقبالها الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، والطيار محمد منار، وزير الطيران، وعمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز بثلاثية نظيفة على كايزر تشيفز أمس السبت في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.