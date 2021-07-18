شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل 5 مصريين إلى ربع نهائي بطولة العالم للإسكواش.. الشربيني وفرج الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح 5 لاعبين مصريين، في حجز مقاعدهم بمنافسات الدور ربع النهائي، ببطولة العالم للإسكواش، المقامة حالياً فى شيكاغو خلال الفترة بين 14 إلى 22 يوليو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وذلك بعد انتهاء منافسات اليوم الأول من دور الـ 16 والتس استمرت حتى الساعات الأولى ن صباح اليوم الأحد، حيث تأهل كل من: نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً، علي فرج المصنف الأول للرجال، هانيا الحمامي المصنفة الخامسة، طارق مؤمن المصنف الثالث وحامل اللقب، ومروان الشوربجي المصنف الخامس.

وجاءت نتائج مباريات اليوم الأول من دور الـ 16 كالتالي:

ـ فوز علي فرج المصنف على الكولومبي ميجيل رودريجز بنتيجة 3-0، و جاءت نتائج الأشواط كالتالى: 11-3، 11-5، 11-5.

ـ فوز طارق مؤمن على يوسف إبراهيم بنتيجة 3-0، و جاءت نتائج الأشواط كالتالى: 11-2، 11-9، 11-8.

ـ فوز نور الشربيني على الأمريكية أوليفيا فيتشر بنتيجة 3-0، و جاءت نتائج الأشواط كالتالى: 11-4، 14-12، 11-7.

ـ فوز مروان الشوربجي على الفرنسي جريجور مارش بنتيجة 3-1، و جاءت نتائج الأشواط كالتالى: 8-11، 11-4، 11-3، 11-9.

ـ فوز هانيا الحمامي على البلجيكية نيلي جيليس بنتيجة 3-0، و جاءت نتائج الأشواط كالتالى: 11-9، 14-12، 11-9.

ويعتبر طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً للرجال، ونور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، هما حاملا لقب البطولة عن النسخة الماضية.

كما تعتبر هذه النسخة فاصلة فى تحديد التصنيف العالمى للرجال، خاصة مع تضاؤل الفارق بين على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً ومحمد الشوربجى المصنف الثانى.