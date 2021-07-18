كيف هنّأت أندية العالم الأهلي بعد حصد النجمة العاشرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حرصت العديد من الأندية حول العالم على تهنئة النادي الأهلي بعد فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي، بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية التي أقيمت بالمغرب مساء أمس السبت.

وكان نادي تشيلسي الإنجليزي الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا الأبرز بعدما كتب تهنئة للأهلي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" قال فيها: "إفريقيا تتزين باللون الأحمر مثلما تزينت أوروبا بالأزرق. تهانينا للنادي الأهلي المصري، نراكم في كأس العالم للأندية".

ونجح الأهلي في تعزيز رقمه القياسي للتتويج بلقب دوري الأبطال، في عشر مناسبات مختلفة، بعد أن حقق اللقب الإفريقي في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وجاءت تهنئة أندية العالم للأهلي كالتالي:

تشيلسي الإنجليزي

بايرن ميونيخ الألماني

مانشستر سيتي الإنجليزي

يوفنتوس الإيطالي

روما الإيطالي

وولفرهامبتون الإنجليزي

شيفيلد يونايتد الإنجليزي

أستون فيلا الإنجليزي

أم صلال القطري

سيمبا التنزاني

الهلال السعودي

الرجاء المغربي

النصر الإماراتي