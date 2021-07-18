بالصور والفيديو.. وزير الرياضة يستقبل بعثة الأهلي في مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

وصلت بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة، قادمة من المغرب بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

وتُوج الأهلي ببطولة دوري الأبطال، بعد الفوز على كايزر تشيفز بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وسجل ثلاثية الأهلي، محمد شريف، محمد مجدش أفشة وعمرو السولية.

جدير بالذكر أن الرباعي محمد الشناوي، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر وصلاح محسن سيلحقون ببعثة المنتخب الأولمبي إلى اليابان استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية المقرر انطلاقها يوم الخميس المقبل.