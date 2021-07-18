كيف تناولت الصحف العالمية "عاشرة الأهلي"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

سلطت الصحف الأوروبية والعربية، الضوء على تتويج الفريق الأول بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

وتُوج الأهلي ببطولة دوري الأبطال، بعد الفوز على كايزر تشيفز بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وسجل ثلاثية الأهلي، محمد شريف، محمد مجدش أفشة وعمرو السولية.

ونستعرض فيما يلي، أبرز عناوين الصحف العالمية والعربية:

سكاي سبورتس

"الأهلي يحقق رقم قياسي"

وقالت شبكة سكاي: "الأهلي المصري يفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا محققا رقما قياسيا للمرة العاشرة".

وأضافت: "فاز الأهلي المصري على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي 3-0 ليحقق لقبه العاشر في دوري أبطال إفريقيا".

وتابعت: "حقق نادي القاهرة الآن ضعف عدد ألقاب دوري أبطال أفريقيا مقارنة بجيرانهم الزمالك".

فيرست بوست

"الأهلي يعاقب كايزر تشيفز"

وقالت الصحيفة: "الأهلي يعاقب كايزر بعشرة لاعبين ليفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة".

وتابعت: "سجل محمد شريف هدفه السادس في المسابقة بعد 53 دقيقة ليضع شياطين القاهرة الحمر في المقدمة، ولم يترك محمد "أفشة" مجدي شكوكاً حول تتويج فريقه ليضيف الهدف الثاني بينما اضاف عمرو السولية الهدف الثالث".

france24

"العاشرة للأهلي"

وقالت الصحيفة: "(العاشرة للأهلي) حقق النادي المصري دوري أبطال إفريقيا العاشر في تاريخه بفوزه على كايزر تشيفز 3-0، كما حقق البطولة بالمسابقة المرموقة الموسم الماضي".

le 360 سبور

"الرجاء يهنئ بانون والأهلي"

ونقلت الصحيفة المغربية، تهنئة نادي الرجاء الذي سبق ولعب بدر بانون (مدافع الأهلي الحالي) بين صفوفه.

وقالت الصحيفة: "يهنئ نادي الرجاء الرياضي مكونات نادي الأهلي المصري الشقيق وجماهيره العريضة، على إثر التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا".

البطولة

"الأهلي يقضي على حلم كايزر"

وقالت الصحيفة: "قضى الأهلي على "حلم" كايزر تشيفز للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا".

وأضافت: "ونجح الأهلي في تحقيق لقب دوري الأبطال للعام الثاني على التوالي وللمرة العاشرة في تاريخه، وسيواجه الرجاء الرياضي في كأس السوبر الأفريقي بالدوحة، أحد أيام 24 أو 25 أو 26 سبتمبر 2021".

المنتخب المغربية

"الأهلي يؤكد زعامته القارية"

وقالت الصحيفة: "توج الأهلي بطلا لدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه والثانية تواليا بفوزه الصريح على كايزر تشيفز 3-0".

الشروق التونسية

"الأهلي بطل أفريقيا"

وقالت الصحيفة: "في نهائي دوري أبطال أفريقيا تمكن الأهلي المصري من الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الدار البيضاء بالمغرب بثلاثية نظيفة".

وأضافت: "بهذا اللقب كرس النادي الأهلي سيطرته على القارة السمراء بعاشر لقب في المسابقة، ولقبه الثاني تواليا بعد نهائي النسخة الماضية امام الزمالك".

موزاييك اف ام

"النجمة العاشرة للأهلي"

وقالت الإذاعة التونسية: "أحرز الأهلي المصري لقب دوري الأبطال العاشر في تاريخه عقب فوزه في المباراة النهائية على كايزر تشيفز بنتيجة ثلاثة أهداف لصفر".

وتابعت: "وشارك الدولي التونسي علي معلول في المباراة التي أقيمت في مدينة الدار البيضاء المغربية ليحرز بذلك ثاني ألقابه في المسابقة الإفريقية والرابع على المستوى القاري".