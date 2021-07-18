ما هو موعد مباراة الأهلي والرجاء في كأس السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تحدد طرفا مباراة كأس السوبر الأفريقي بعد تتويج فريق الأهلي المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.



وحصد الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة، عقب الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي 3-0، في المباراة النهائية، السبت، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالمغرب.

وبذلك يواجه الأهلي المصري نظيره الرجاء المغربي، بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية، على لقب كأس السوبر الأفريقي.

وكان الاتحاد الأفريقي قد حدد موعدا مبدئيا، في يناير/كانون الثاني الماضي، لمباراة كأس السوبر الأفريقي، وهو أحد أيام 24 أو 25 أو 26 سبتمبر/أيلول المقبل.

ومن المُقرر أن يتم نقل مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي والرجاء كما المعتاد عبر قنوات "بي إن سبورتس".

يُذكر أن الرجاء حصد لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية 2021، بعد الفوز على شبيبة القبائل الجزائري في المباراة النهائية بنتيجة 2-1.