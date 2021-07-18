تعرف على موعد مباراة الأهلي المصري القادمة والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بعد انتهاء المعترك الأفريقي وإحراز اللقب العاشر من دوري أبطال أفريقيا، يعود الأهلي المصري لمنافسات الدوري المحلي.

وفاز الأهلي، السبت، على فريق كايرز تشيفز الجنوب أفريقي ٣-٠ في نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب، ليحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه.

وتتبقى للأهلي 11 جولة حاسمة في بطولة الدوري المصري، بعدما خاض الفريق العديد من المؤجلات خلال الفترة الماضية.

وسيلعب الأهلي مبارياته المؤجلة خلال فترة أولمبياد طوكيو التي تنطلق منافسات كرة القدم فيها الخميس المقبل، عندما يواجه منتخب مصر نظيره الإسباني.

ويستهل الأهلي مبارياته بعد حسم اللقب الأفريقي، الخميس المقبل، أمام البنك الأهلي، على استاد السلام، في الجولة الـ24 من الدوري.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي.

وسيغيب عن الأهلي في 4 مباريات على الأقل 6 من لاعبيه المشاركين في الأولمبياد، على رأسهم الحارس وقائد الفريق محمد الشناوي.

وستُنقل المباراة على قناة "أون تايم سبورتس" المصرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري بـ51 نقطة، بفارق 10 نقاط خلف الزمالك المتصدر، لكن الأهلي لعب 4 مباريات أقل.