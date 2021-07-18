شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يستقبل بعثة الأهلى بالورود بعد التتويج باللقب العاشر الأفريقى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على استقبال بعثة النادى الأهلى بالورود عقب تتويج المارد الأحمر بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة، ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة منذ قليل عقب الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحصد الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا مساء أمس السبت بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية في نهائي البطولة.

وترأس محمود الخطيب رئيس النادي بعثة الفريق خلال رحلة المغرب.