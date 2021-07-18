شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. رأسية وائل جمعة تفتح الطريق للأهلي لإسقاط القطن الكاميروني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما هناك أهداف تظل فى ذاكرة الجماهير ولا تُنسى، خاصة أن تكون مرتبطة بتأهل صعب أو تحقيق بطولة أو رد اعتبار، مهما مر عليها الزمن، وهو ما ينطبق على هدف وائل جمعة في القطن الكاميرونى في عام 2008.

وتمكن وائل جمعة، مدافع الأهلى ومنتخب مصر السابق، في فتح باب التسجيل فى مرمي شباك القطن الكاميرونى بذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا 2008، فى المباراة التى انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يتوج باللقب فى الكاميرون، وكان اللقب السادس فى تاريخ النادى الأهلي بدورى أبطال أفريقيا، حيث كان بلوغه للدور النهائى فى تلك النسخة للمرة الرابعة على التوالي.

وفاز الأهلى ذهابا بالقاهرة فى الثانى من نوفمبر لعام 2008 بهدفين نظيفين حملا توقيع كل من وائل جمعة وفلافيو، قبل أن يخطف تعادلا إيجابيا فى ملعب جاروا بنتيجة 2-2 فى السادس عشر من نوفمبر ويتوج على أثره باللقب، وسجل للأهلى يومها الثنائى أحمد حسن وشادى محمد.

وائل جمعة أكثر لاعب فى القارة السمراء فاز ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وهو من الجيل الذهبى للفراعنة الذى فاز بثلاث بطولات قارية متتالية.

حقق وائل جمعة مع الأهلى "31" بطولة كثانى لاعبى الأهلى تتويجا، خلف حسام عاشور، حيث فاز ببطولة الدورى سبع سنوات متتالية من موسم "2004-2005 حتى 2010-2011"، ثم اللقب الثامن موسم "2013-2014"، كما فاز بلقب كأس مصر ثلاث مرات أعوام "2003، 2006، 2007"، والسوبر المحلى سبع مرات أعوام "2004، 2006، 2007، 2008، 2009، 2011، 2013".