شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه المصرى البورسعيدى اليوم ودياً استعداداً لبيراميدز بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الإسماعيلى اليوم الأحد، أولى مبارياته الودية خلال فترة توقف الدوري حيث يواجه نظيره المصرى البورسعيدى فى إطار استعداد الدراويش لمواجهة بيراميدز المحدد لها الثانى من شهر أغسطس المقبل فى السابعة مساءً على استاد الدفاع الجوى فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

واستقر إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على خوض معسكر مغلق بالإسكندرية بداية من 23 يوليو الجارى وحتى 30 من نفس الشهر استعداداً لمواجهة فريق بيراميدز، واتفق الجهاز الإداري لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي علي تنظيم مباراتين وديتين أمام فريقي المصري اليوم ودمياط يوم ٢٢ من يوليو الجارى، وذلك بناءا على طلب من الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال.

وكان الإسماعيلى قد تعرض للخسارة أمام الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما الاثنين، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى.

تقدم الاتحاد السكندري عن طريق خالد قمر في الدقيقة 56 وتعادل الإسماعيلي من ركلة جزاء في الدقيقة 78 عن طريق اري بابل، وفي الدقيقة 88 ينجح محمد عبد الغني لاعب الاتحاد السكندري فى إحراز هدف الفوز.

ويحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع بيراميدز.