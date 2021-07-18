تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

متابعات_السعودية نيوز

تقام اليوم الأحد 18 يوليو/تموز 2021 عدة مباريات هامة في الكأس الذهبية والدوريات العربية المختلفة.



وتقام مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في دور المجموعات من الكأس الذهبية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا بتوقيت مكة المكرمة، الواحدة بتوقيت أبوظبي.

وتُنقل المباراة بشكل حصري عبر قناتي "بي إن سبورتس بريميوم ١" والكأس المشفرة.

موعد مباراة مارتينيك وهايتي في الكأس الذهبية والقنوات الناقلة

ويواجه منتخب مارتينيك نظيره هايتي في دور المجموعات من الكأس الذهبية.

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وتنطلق المباراة في تمام الساعة 12 ليلا بتوقيت مكة المكرمة، الواحدة بتوقيت أبوظبي.

وتُنقل المباراة بشكل حصري عبر قناتي "بي إن سبورتس بريميوم ١" والكأس المشفرة.

ويتسضيف فريق الوداد نظيره اتحاد طنجة في الجولة الـ28 من الدوري المغربي.

وتبدأ المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناه المغربية الرياضية.

ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري المغربي، يستضيف فريق الدفاع الحسينى الجديدي فريق نهضة بركان.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

وتُنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناه المغربية الرياضية

و يستضيف فريق شباب قسنطينية نظيره فريق شبيبة القبائل، في الجولة الـ32 من الدوري الجزائري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة و45 دقيقة بتوقيت أبوظبي.

وتُنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناه الجزائرية الثالثة.

يواصل فريق الهلال سعيه لمواصلة المنافسة على الدوري السوداني، عندما يواجه فريق أهلي الخرطوم في الجولة الـ24.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي.

وتذاع المباراة عبر قناة الملاعب الرياضية السودانية.