أفشة: نسير على خطى "جيل تريكة وجمعة وبركات".. ونتمنى التفوق عليهم

الشارقة - اميمة ياسر -

أعرب محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ نادي القرن، مشيرا إلى أن هذا الجيل يواصل كتابة التاريخ.

وحصد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التولي عقب تغلبه على فريق كايزر تشيفز اليوم بثلاثية نظيفة، وسجل أفشة الهدف الثاني للفريق.

وقال أفشة، في تصريحات لقناة "الأهلي" بعد المباراة: "مبروك للأهلي وجماهيره العظيمة ولأسرتي التتويج بالبطولة".

وأضاف: "لما قلت إن جيل أبو تريكة ووائل جمعة ومحمد بركات راجع مقلتش إننا هنبقى زيهم، قلت هنحاول نبقى زيهم عشان دول عملوا تاريخ كبير، ولو نقدر نعديهم هنعديهم عشان خاطر الأهلي وجماهيره".

وتابع: "أضفنا إنجازًا جديدًا يحسب للجهاز الفني وهذا الجيل من اللاعبين، الذي يواصل تسطير التاريخ، وحققنا بطولة غالية ونجحنا في إسعاد جماهير الأهلي في كل مكان".

وواصل: "لاعبو الأهلي يقاتلون دائمًا لإسعاد الجماهير بحصد البطولات المحلية والقارية، فاللعب للأهلي شرف كبير، ومن يرتدي قميص النادي عليه الحفاظ على هذه النعمة".

وأكد أفشة أنه يجتهد كثيرًا في التدريبات من أجل الظهور بشكل جيد جدا في المباريات، مضيفًا: "ربنا مش ممكن يضيع مجهود حد بيتعب".

وأتم نجم الأهلي تصريحاته قائلا: "أسير بدعوات أسرتي التي تساندني بكل قوة في مشواري مع الكرة، وتبقى كلمة السر في تألقي بعد توفيق المولى عز وجل".