تفاصيل أزمة الأهلي والزمالك بعد العاشرة.. تهنئة وسحبها واعتذار

الشارقة - اميمة ياسر -

شهدت الساعات الماضية ثلاثة بيانات، أشعلت الصراع بين الأهلي والزمالك، عقب تتويج الفريق الأحمر، ببطولة دوري أبطال أفريقيا، للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي، بعد تخطى كايزر شيفز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت بالمغرب.



البيان الأول.. الزمالك يهنئ الأهلي بالتتويج الافريقي

وبدأ صراع البيانات بين القطبين، بعدما تقدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، والجهاز الفني، واللاعبين، عقب فوز المارد الأحمر على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي بطولة دوري الأبطال الأفريقي، الذي أقيم على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب، والحصول على كأس البطولة في النسخة التي تحمل رقم 57 في تاريخ البطولة، الأمر الذي قوبل بالسخرية من الحساب الرسمي لقناة الأهلي، الذي كتب «ننتظركم البطولة القادمة من أجل إعادة لقاء العام الماضي».

اللبيان الثاني.. الزمالك يسحب تهنئته للأهلي

وأعلن نادي الزمالك، في بيان ثان له، سحب تهنئته للأهلي اعتراضا على ما أسماه بـ «عدم مهنية صفحات الأهلي الرسمية في تناول خبر التهنئة»، قائلا: «بدلا من الهدف الأسمى وهو نشر الروح الرياضية ونبذ التعصب، قوبلت بكل أسف من الطرف الآخر بالسخرية والتهكم وعلى الصفحات الرسمية».

كذلك رفضت اللجنة المكلفة بإدارة النادي، تطاول قطاع من الجماهير على نادي الزمالك وقائد الفريق الأول لكرة القدم، محمود عبدالرازق شيكابالا، مما يزيد من حالة الاحتقان عند جماهير الزمالك العظيمة في كل مكان وعليه فقد تقرر سحب التهنئة.

البيان الثالث.. قناة الأهلي تعتذر للزمالك

تقدمت قناة النادي الأهلي باعتذار رسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك، حيث كتبت في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تتقدم إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، بقناة الأهلي، باعتذار واجب، لمجلس إدارة نادي الزمالك الذي قدم بكل حب واحترام التهنئة بفوز الأهلي بلقبه الأفريقي العاشر».

وأضاف: «وقام أحد العاملين بقطاع السوشيال ميديا بكتابة تعليق لا يليق، وبناء عليه قررت الإدارة إيقافه عن العمل وتحويله للتحقيق، تمهيداً لفصله».

وأتم: «وتؤكد الإدارة على فردية الحدث، ونأسف على حدوثه، وتكرر وتشدد على تقديرها واحترامها لمجلس إدارة نادي الزمالك ورموزه، والالتزام بالاحترام المتبادل، واتخاذ اللازم تجاه الواقعة المذكورة».