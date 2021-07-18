"آمن بي وفضلني على الأوروبيين".. موسيماني يوجه رساله هامه للخطيب بعد التتويج بالعاشرة

الشارقة - اميمة ياسر - أعرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق الأحمر أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وحصد النجمة الأفريقية العاشرة، مضيفا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «نحن حقًا بحاجة إلى كأس دوري أبطال أفريقيا وكنا بحاجة إلى حصد اللقب أكثر من كايزر تشيفز ونجحنا في تحقيق ذلك بثلاث كرات، وهذه المباريات لا تكون عاطفية وخاصة في النهائيات».

وأضاف: «نجحنا في تحقيق الميدالية البرونزية لأفريقيا ضد بايرن ميونيخ وكانت مغامرة كبيرة لنا وهذا أمر جيد».

وشدد: «يمكننا أن نرى اللاعبين الذين كانوا سيبدأون في لقاء كايزر تشيفز عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولكن لن نفعل ذلك».

وأتم: «أهدي هذه الكأس إلى محمود الخطيب الذي كان يؤمن بي وكان من الممكن أن يتعاقد مع مدرب آخر من أوروبا».