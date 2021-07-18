المقاولون يعود إلى التدريبات بعد انتهاء إجازة الـ24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم الأحد، فريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، إلى التدريبات، بعد انتهاء راحة الـ24 ساعة، عقب الهزيمة من بيراميدز في الدوري العام بنتيجة 2/0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة الماضية على استاد عثمان أحمد عثمان.

ونجح فريق بيراميدز للعودة إلى لانتصارات بعد غياب 5 مباريات في بطولة الدوري، بالفوز على نظيره المقاولون العرب بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

افتتح التسجيل لبراميدز عبد الله السعيد من ركلة جزاء في الدقيقة 21، قبل أن يضيف إسلام عيسى الهدف الثانى للفريق السماوى في الدقيقة 30.

وأكد مسئولو المقاولون العرب، تمسكهم بالجهاز الفني بقيادة عمد النحاس رغم تلقي الهزيمة الثالثة على التوالي بعد الخسارة من طلائع الجيش ثم الأهلي وأخيرا بيراميدز.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت المقاولون وبيراميدز قد انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لذئاب الجبل، حيث عانى المقاولون في بداية الموسم من تراجع ملحوظ في النتائج؛ بسبب الغيابات التي ضربت صفوف الفريق بسبب كورونا.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 13 مباراة، وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا.