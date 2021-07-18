شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يترقب وصول رباعى الأهلى إلى طوكيو بعد النهائى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، وصول رباعى النادى الأهلى محمد الشناوى وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق إلى طوكيو اليوم الأحد أو غد الاثنين، بعد خوض مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام كايزرتشيفز الجنوب افريقى أمس بالمغرب.

وكان الأهلى اتفق مع اتحاد الكرة على سفر رباعى الأهلى عقب المباراة إلى طوكيو مباشرة عن طريق طائرة خاصة، تمهيدا للحاق بمباراة اسبانيا الأولى فى أولمبياد طوكيو يوم الخميس المقبل، ويغادر الرباعى المغرب ظهر اليوم متجها إلى اليابان.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، استمرار الاعتماد على طريقك 3_4_3 في مباريات أولمبياد طوكيو وهي نفس الطريقة التي لعب بها المنتخب في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتي توج الفراعنة بلقبها.

ويستضيف استاد سابورو دومى المباراة الأولى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، أمام إسبانيا يوم الخميس المقبل فى افتتاح مشوار الفراعنة فى أولمبياد طوكيو.

ووصل صباح الجمعة منتخب مصر الأولمبى، إلى طوكيو بعد رحلة استغرقت 12 ساعة، على متن طائرة خاصة، استعدادا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 التى تنطلق يوم 22 يوليو بمباراة إسبانيا ثم الأرجنتين يوم 25 ثم أستراليا يوم 28.

واصطحب الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، 18 لاعبا إلى طوكيو، على أن ينضم للبعثة المصرية هناك 4 لاعبين من النادى الأهلي عقب خوض نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنور أفريقى فى المغرب.

وتُوج فريق الأهلي بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.