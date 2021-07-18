شكرا لقرائتكم خبر عن كشرى يمنح لاعبى الإنتاج راحة 24 ساعة فى عيد الأضحى قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد كشرى المدير الفنى للإنتاج الحربى، منح لاعبيه راحة أول أيام عيد الأضحى المبارك الموافق الثلاثاء على أن يخوض الفريق تدريب تخصصى يوم الوقفة، وكان الانتاج قد فاز على الطلائع بهدفين مقابل هدف فى أولى ودياته ، ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة الأهلى المقرر لها التاسعة مساء الأحد 25 يوليو الجارى باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ولجأ اللواء أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربى بالتشاور مع أحمد كشرى المدير الفني للفريق، لخطوة جديدة لتحفيز لاعبى فريقه للهروب من شبح الهبوط للقسم الثانى، عن طريق تغيير لائحة الفريق ورفع قيمة المكافأة المادية فى حال الفوز بهدف تحفيزهم على تحقيق الفوز فى المباريات المتبقية بالدورى للهروب من شبح الهبوط، والخروج من الدوامة التى تحاصر الفريق منذ بداية المسابقة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بترتيب جدول الدوري برصيد 19 نقطة جمعها من 27 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 50 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

على الجانب الآخر، يستعيد فريق الإنتاج الحربى جهود لاعبه محمد طلعت مهاجم الفريق فى مواجهة الأهلى المقبلة بعد انتهاء عقوبته حيث غاب عن مباراة بيراميدز ، بعدما قرر أحمد كشرى، المدير الفنى للإنتاج الحربى، توقيع عقوبة مالية قدرها 50 ألف جنيه على اللاعب بجانب استبعاده من مواجهة بيراميدز المقبلة وخوضه تدريبات منفردة وذلك بسبب اعتراضه على قرار الجهاز الفنى باستبداله فى مباراة الجونة التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

وظهر اللاعب بشكل سيىء طوال أحداث المباراة وأهدر فرص سهلة أمام المرمى مما دفع أحمد كشرى لاستبداله، الأمر الذى لم يلقى رضا من اللاعب فبادر بالتشويح للجهاز الفنى الأمر الذى لم يتقبله الجهاز الفنى وقرر عقاب اللاعب.