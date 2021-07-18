شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تعود للقاهرة اليوم قادمة من المغرب بعد نهاية المشوار الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم الأحد، عائدة من المغرب بعد انتهاء المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقيا، حيث حرصت بعثة الأهلي على استقلال الطائرة الخاصة التي ترافق البعثة الحمراء فور الانتهاء من خوض النهائي القاري.

ومن المنتظر أن يحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية اليوم الأحد قبل استئناف التدريبات الجماعية من أجل التحضير لمباراتهم ضد البنك الأهلي يوم الخميس المقبل، حيث يفكر موسيماني في إراحة بعض اللاعبين الأساسيين مع منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء خشية من تعرض المجموعة الأساسية للإجهاد لاسيما مع ضغط مباريات الدوري حتى نهاية الموسم بنهاية أغسطس المقبل.

نجح الأهلي فى الفوز بثلاث مباريات على سموحة والمقاولون والمقاصة وتعادل مع بيراميدز قبل خوض نهائى دوري أبطال أفريقيا فلم تفلت من يديه سوى نقطتين فقط خسرهما بلدغة قاتلة من بيراميدز فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل 2-2 بخطأ من حارسه محمد الشناوى فى الدقائق القاتلة، وبخلاف ذلك سحق المارد الاحمر منافسيه بثلاثيات ورباعيات مسجلا 12 هدف فى 4 مباريات.

واصل فريق النادي الأهلي حامل لقب الدوري المصري رحلة المؤجلات السبعة بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن ومحمد شريف في اللقاء المؤجل من الجولة 26 للمسابقة ثم الفوز على مصر المقاصة برباعية مقابل هدف سجلها محمد شريف هاتريك ومجدى أفشة هدفاً فى اللقاء المؤجل من الجولة 18 للمسابقة. ويتبقى للأهلي 5 مباريات مؤجلة في مشواره بالدوري المصري وهو ما يراهن عليه الفريق الأحمر لاستعادة صدارة الترتيب ثم حسم اللقب في ظل منافسة شرسة مع الزمالك. ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة من 23 مباراة بينما يتصدر الزمالك برصيد 61 نقطة من 27 لقاء. ويتبقى للأهلي 5 لقاءات مؤجلة يخوضها على التوالي قبل انطلاق الجولة 29 للدوري أمام مصر المقاصة ثم البنك الأهلي والإنتاج الحربي وأسوان ووادي دجلة وسيراميكا . ويسعى الأهلي للفوز بهذه المؤجلات الخمسة للوصول إلى 66 نقطة، وهو ما يضمن الصدارة للأهلي حتى في حالة فوز الزمالك على غزل المحلة في اللقاء المؤجل. وحقق الاهلى الفوز في 15 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري -الاتحاد - سموحة - المقاولون - المقاصة»، وتعادل في 6 مباريات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز» والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة ، ويعد الأهلي صاحب أقوى خط دفاع في المسابقة بعدما استقبلت شباكه 17 هدفًا.

وتوج فريق الأهلي بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.