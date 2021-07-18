الامارات | عمرها 14 سنة وطولها 226 سم.. صينية تحبط لاعبات جيلها في كرة السلة (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن عمرها 14 سنة وطولها 226 سم.. صينية تحبط لاعبات جيلها في كرة السلة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحبطت لاعبة كرة السلة الصينية الشابة تشانغ زيو لاعبات جيلها لفارق الطول والإمكانات التي تجعلها نجمة فوق العادة في ظل الفوارق الهائلة في الطول مقارنة معهن إذ يبلغ طولها 226 سنتيمتراً على الرغم من أنها لم تتجاوز الـ 14 سنة من عمرها.

وسجلت تشانغ الملقبة بـ"المعجزة" 42 نقطة وانتزعت 25 كرة مرتدة في مباراة واحدة مما يعتبر رقماً كبيراً في صالات كرة السلة.

وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" أن تشانغ بلغت طول 160 سم عندما كانت في الصف الأول واجتازت بقامتها المترين في الصف السادس، وتمارس عائلة تشانغ كرة السلة منذ القدم إذ لعب والد تشانغ (213 سم) بشكل احترافي، وكانت والدتها يو يينغ (198 سم) عضوا سابقا في منتخب كرة السلة للسيدات في الصين.

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