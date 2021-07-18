إبراهيم سعيد: موسيماني مثل مانويل جوزيه.. ولاعبو الزمالك لايلومون إلا أنفسهم

الشارقة - اميمة ياسر - قال إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر السابق، إنه راهن على نجاح المدرب الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، رغم انتقاد البعض له عند توليه القيادة الفنية لـ الأهلي.

وأضاف "سعيد" خلال لقائه برنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدي البلد": الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "موسيماني مثل مانويل جوزيه، يعرف كيفية التعامل مع المباريات وتهيئة اللاعبين للقاءات الكبيرة".

وتابع : رغم انتقاد البعض لـ موسيماني، عند توليه قيادة الأهلي، لكنني كنت على ثقة كبيرة في إمكانياته، وكنت واثق من نجاحه.

وواصل: البعض قلل من قيمة البطولة ووصفها بالضعيفة، ولكن الأهلي قدم فيها مستوى مميزا وواجه فرقا كبيرة ونجح في الإطاحة بها، أرفض التقليل من حجم البطولة، ولاعبو الزمالك لايلومون إلا أنفسهم.