ميدو: نجاح كابتن محمود الخطيب مع الأهلي هو نجاح لكل لاعبي كرة القدم.. والأسهل نقول أنه حظ

الشارقة - اميمة ياسر - أثنى أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك الأسبق، على إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بعد فوز القلعة الحمراء ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال "ميدو"خلال تقديم برنامجه "أوضة اللبس" المذاع عبر فضائية "النهار": أبارك للأهلي على الفوز بدوري أبطال إفريقيا، الأهلي يستحق الفوز باللقب.

وتابع: أنا رجل زملكاوي وأسهل شىء بالنسبة لي أن أقول مثل كثيرين أن الأهلي فاز بالبطولة بالحظ, أو أقول مثلا أن الأهلي لعب أمام فريق ضعيف في نهائي إفريقيا، لكن لو قمت بتقييم الأمور بشكل صحيح فالأحمر استحق أن يكون بطل إفريقيا داخل الملعب وخارجه،

وأضاف : قلت مليون مرة الكرة ليست داخل الملعب فقط, من أول الخطيب، رمز للنادي الأهلي ويعلم مسؤولية منصبه ولا يخاطر به أبدًا، ولا بسمعة ناديه بأي شكل من الأشكال، رجل يحترم الجميع، نجاح الخطيب في رئاسة الأهلي هو نجاح لكل لاعبي كرة القدم".

وأوضح ان التاريخ يقول عندما يكون رئيس النادي رمزًا هذا يفرق على كل المستويات، وجود الخطيب بجانب الفريق وفي كل المعسكرات والتدريبات يكون له تأثير السحر على لاعبي الفريق ومعنوياتهم.

وأضاف: "هذا ظهر من خلال الاحتفالات بعد نهاية المباراة، هذا ليس تمثيل، اللاعبون يشعرون أن الخطيب يستحق التقدير، ويظهرون للناس جميعًا مدى حبهم له".

وأختتم "ميدو" قائلا: صورة الشناوي مع الخطيب وهو يعطي له القميص ممكن ألا تمثل للناس أشياء كثيرة، ولكن تمثل لي أنا، لأنها قضية حياتي، أن لاعبي الكرة يكونون رؤساء أندية ناجحين.