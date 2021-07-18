عماد متعب عن "محمد شريف" : يشرفني أن محمد شريف يكون خليفتي..وسيتخطاني بمسافات

الشارقة - اميمة ياسر - قال عماد متعب مهاجم الأهلي الأسبق، إن فوز المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا صدر للجميع فرحة عارمة.

وأضاف "متعب" خلال تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": شرف لنا أننا ننتمي لكيان النادي الأهلي, أتشرف بانني واحد من اللاعبين الذين فازوا بهذه البطولة 5 مرات من أصل 10.

وتابع: أهنئ الكابتن محمود الخطيب الذي لو ظللنا نتحدث عنه لن نوفيه حقه.

واستطرد: يشرفني أن محمد شريف يكون خليفتي، هو هداف ولاعب رائع وشيء عظيم أنه يأخذ بالنصائح وأصبح يلعب برأسه ويتحرك بشكل جيد.

وواصل: لو كان الأهلي في حالته الفنية والبدنية سيفرق عن أي منافس في إفريقيا، الفريق استحوذ على الشوط الأول بالكامل وكايزر تشيفز لم يستطع اللعب على الهجمة المرتدة.

وأختتم "متعب" حديثه قائلا : هناك عامل آخر أحيي موسيماني عليه، وهو استغلال الخطأ، وهذا ما حدث اليوم من خلال استغلال طرد لاعب الفريق الجنوب إفريقي.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بثلاثية دون رد، ليحصد البطولة للمرة العاشرة.