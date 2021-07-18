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بعد الفوز بالعاشرة..الشناوي : نعد الجماهير ببطولة الدوري والبطولات القادمة

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الشارقة - اميمة ياسر - أعرب محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، عن سعادته بفوز الأحمر بالبطولة الأفريقية العاشرة على حساب كايزر تشيفز.

وقال "الشناوي" خلال تصريحات لفضائية "الأهلي": كلنا إخوات ومحدش مميز داخل الفريق على حد، وعدنا الجماهير بالعاشرة الأفريقية وإن شاء نوعدهم الفوز بالدوري والبطولات المقبلة.

وتابع: اجتهدنا خلال البطولة الأفريقية الصعبة ولكن اللي عايز ياخد البطولة ميفكرش هيواجه مين، ونجحنا في إقصاء الترجي وصن داونز.

وأضاف "الشناوي": إخلاص اللاعبين وحبهم لبعض سر الفوز بالبطولة الأفريقية العاشرة، ولا يوجد في الأهلي ما يسمى بالكابتن فالجميع سواسية من أجل الكيان وإسعاد الجماهير.

وعن مشاركته في الأولمبياد، قال: شرف كبير لي المشاركة مع المنتخب الأولمبي، وأتمنى أن أكون على قدر الثقة والمسئولية، وأن نكون داعمين أنا والونش وحجازي للفريق الأولمبي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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