بعد الفوز بالعاشرة..الشناوي : نعد الجماهير ببطولة الدوري والبطولات القادمة

الشارقة - اميمة ياسر - أعرب محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، عن سعادته بفوز الأحمر بالبطولة الأفريقية العاشرة على حساب كايزر تشيفز.

وقال "الشناوي" خلال تصريحات لفضائية "الأهلي": كلنا إخوات ومحدش مميز داخل الفريق على حد، وعدنا الجماهير بالعاشرة الأفريقية وإن شاء نوعدهم الفوز بالدوري والبطولات المقبلة.

وتابع: اجتهدنا خلال البطولة الأفريقية الصعبة ولكن اللي عايز ياخد البطولة ميفكرش هيواجه مين، ونجحنا في إقصاء الترجي وصن داونز.

وأضاف "الشناوي": إخلاص اللاعبين وحبهم لبعض سر الفوز بالبطولة الأفريقية العاشرة، ولا يوجد في الأهلي ما يسمى بالكابتن فالجميع سواسية من أجل الكيان وإسعاد الجماهير.

وعن مشاركته في الأولمبياد، قال: شرف كبير لي المشاركة مع المنتخب الأولمبي، وأتمنى أن أكون على قدر الثقة والمسئولية، وأن نكون داعمين أنا والونش وحجازي للفريق الأولمبي.