شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُكلف المستشار القانوني بمتابعة شكوى فرجانى ساسى للفيفا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كلفت لجنة إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، نصر عزام المستشار القانوني للقلعة البيضاء بمتابعة ملف شكوى الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الذى رحل عن النادى قبل انتهاء الموسم الحالي، مما دفع إدارة الزمالك للتقديم بشكوى ضد اللاعب للاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" وكلفت المستشار القناونى بمتابعة الملف بالكامل، لحين صدور حكم الاتحاد الدولى.
وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة النادي أنها قد أودعت كامل مستحقات اللاعب المتبقية في حساب اللاعب في المدة القانونية، بعد خصم قيمة الضرائب وفقا للقوانين المصرية والجزاءات الموقعة على اللاعب من المجالس السابقة وفقا للائحة النادي مثل كل اللاعبين.
و كانت اللجنة قد قامت بإخطار اللاعب بسداد كافة مستحقاته وضرورة الانتظام في التدريبات مع الفريق حتى نهاية عقده بنهاية الموسم، ولكن اللاعب غادر للانضمام لمنتخب بلاده قبل مواعيد الأجندة الدولية ولم يعد، وأرسل عن طريق المحامي الخاص به ما يفيد أن الموسم انتهى بالنسبه له في ٣٠ مايو ٢٠٢١ بالمخالفة لنصوص التعاقد.