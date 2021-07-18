شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُكلف المستشار القانوني بمتابعة شكوى فرجانى ساسى للفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلفت لجنة إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، نصر عزام المستشار القانوني للقلعة البيضاء بمتابعة ملف شكوى الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الذى رحل عن النادى قبل انتهاء الموسم الحالي، مما دفع إدارة الزمالك للتقديم بشكوى ضد اللاعب للاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" وكلفت المستشار القناونى بمتابعة الملف بالكامل، لحين صدور حكم الاتحاد الدولى.

وأكدت اللجنة أنها رفعت ملف اللاعب التونسي فرجاني ساسي بالكامل للفيفا للفصل في موقف اللاعب الذي لم يستكمل عقده مع النادي حتى انتهائه بنهاية الموسم الحالي في مصر وفقا لبنود تعاقده، وتستند اللجنة المكلفة في شكواها إلى خطاب اتحاد الكرة للنادي الذي يؤكد أن الموسم الحالي سوف ينتهي في 26 أغسطس 2021 وكذلك موقع الفيفا TMS الذي جاء فيه انتهاء الموسم في مصر نفس الموعد السابق.

وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة النادي أنها قد أودعت كامل مستحقات اللاعب المتبقية في حساب اللاعب في المدة القانونية، بعد خصم قيمة الضرائب وفقا للقوانين المصرية والجزاءات الموقعة على اللاعب من المجالس السابقة وفقا للائحة النادي مثل كل اللاعبين.