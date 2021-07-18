شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يواجه وادي دجلة في ثالث وديات معسكر القاهرة استعدادا للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي اليوم الأحد، فريق أسوان، مع نظيره وادي دجلة، في ثالث وديات معسكر القاهرة، في إطار استعدادات أبناء الجنوب لمواجهة النادي الأهلي يوم 29 يوليو الجاري، في أول لقاء رسمي لأسوان بعد فترة التوقف، حيث كان أسوان قد خاض مباراتين وديتين في ذلك المعسكر، فاز في اللقاء الأول على منتخب الدرجة الثالثة بخماسية مقابل هدف، وخسر في اللقاء الثاني أمام سيراميكا بهدفين مقابل هدف.

ويحتل أسوان المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 25 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 27 مباراة، حيث فاز أسوان في 6 مباريات وتعادلوا في 7 لقاءات أخرى، وتلقوا الهزيمة في 14 مباراة، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 45 هدفاً أخر.

من ناحية أخرى، أكد محافظ أسوان على اهتمامه بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام مسيرة نادى أسوان مع ضرورة توفير كافة أوجه الدعم من أجل تحقيق نتائج إيجابية فى المباريات 7 المتبقية بمشوار الدورى الممتاز، وضرورة التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لاستضافة المباريات المتبقية للفريق 4 مباريات بإستاد بتروسبورت لحين الانتهاء من صيانة شبكات الكهرباء بإستاد أسوان.

كما حرص على التواصل مع إدارة النوادى بالقوات المسلحة وتوجيه الشكر لها على تعاونها الدائم لدعم الفريق فى أوجه الإقامة والإعاشة للجهاز الفنى واللاعبين.

فيما عرض اللواء أحمد سليمان، رئيس النادي، على محافظ أسوان الموقف المالى والالتزامات المالية المطلوبة خلال هذه المرحلة، وأطلع رئيس نادى أسوان، المحافظ على الخطوات التى تمت فيما يخص ملف الاستثمار بعد صدور القرار الوزارى بالتخصيص والحصول على حق الإنتفاع بمدد طويلة جاذبة للمستثمرين.