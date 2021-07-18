قناة الأهلي تعتذر لنادي الزمالك في بيان رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - تقدمت إدارة مواقع التواصل الإجتماعي بقناة النادي الأهلي باعتذار إلى مجلس إدارة نادي الزمالك بعد سحب الاخير تهنئة الأهلي بفوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا.



وأوضحت القناة الرسمية للنادي الأهلي في بيان رسمي، أن أحد العاملين بقطاع السوشيال ميديا نشر تعليقا لا يليق تجاه نادي الزمالك، وبالتالي تم إيقافه وتحويله للتحقيق، وأن الواقعة فردية، مشددة على تقديرها واحترامها لمجلس إدارة نادي الزمالك ورموزه، والالتزام بالاحترام المتبادل، واتخاذ اللازم تجاه الواقعة المذكورة.

كانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أعلنت سحبها للتهنئة المقدمة للنادي الأهلي.



واعتبرت اللجنة أن التهنئة كأن لم تكن، وذلك اعتراضا على اعتبرته عدم مهنية صفحات الأهلي الرسمية في تناول خبر التهنئة.