إدارة الزمالك تعلن سحبها للتهنئة المقدمة للنادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك سحب التهنئة التي وجهتها للنادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الزمالك في بيان رسمي سحب التهنئة للنادي الأهلي بسبب عدم تناول صفحات الأهلي الرسمية للتهنئة بالشكل الذي يليق بهم.

وقال الزمالك في بيانه: "تعتبر اللجنة أن التهنئة كأنها لم تكن اعتراضا على عدم مهنية صفحات الأهلي الرسمية في تناول خبر التهنئة".

وأضاف: "وبدلا من الهدف الأسمى وهو نشر الروح الرياضية ونبذ التعصب قوبلت بكل أسف من الطرف الآخر بالسخرية والتهكم وعلى الصفحات الرسمية".

وأكمل: "كذلك ترفض اللجنة المكلفة بإدارة النادي تطاول قطاع من الجماهير على نادي الزمالك وقائد الفريق الأول لكرة القدم".

وأنهى: "مما يزيد من حالة الاحتقان عند جماهير الزمالك العظيمة في كل مكان وعليه فقد تقرر سحب التهنئة".