بالفيديو.. جماهير الأهلي تُزين شوارع القاهرة احتفالا بالنجمة العاشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

حقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي، بعدما انتصر في المباراة النهائية على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-0 مساء اليوم السبت على ستاد محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

واستطاع حامل اللقب أن يحقق لقب دوري الأبطال للمرة العاشرة في تاريخ النادي، ليواصل الابتعاد بصدارته لترتيب الأندية الأكثر حصدًا للقب.

وتواجدت أعداد لا بأس من جماهير الأهلي في شوارع القاهرة احتفالا بتتويج الفريق بدوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي.

وحرصت الجماهير على الحضور لمقر النادي في الجزيرة لمشاهدة اللقاء، والاحتفال بعد نهاية المباراة باللقب داخل مقر النادي ومحيطه بالجزيرة.