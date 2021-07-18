الامارات | رسالة مؤثرة من قفشة لجمهور الأهلي.. وكلمة السر وراء "العاشرة"

شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مؤثرة من قفشة لجمهور الأهلي.. وكلمة السر وراء "العاشرة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب الأهلي المصري الدولي محمد مجدي "قفشة" إن من يرتدي قميص نادي القرن عليه الحفاظ على هذه النعمة، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن هذ الجيل من اللاعبين يستهدف تسطير التاريخ مع القلعة الحمراء، وذلك بعد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ القلعة الحمراء، إثر الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، السبت، بنتيجة 3-صفر.

وقال قفشة للموقع الرسمي بالنادي الأهلي: "أضفنا إنجازًا جديدًا يحسب للجهاز الفني وهذا الجيل من اللاعبين، الذي يواصل تسطير التاريخ. حققنا بطولة غالية ونجحنا في إسعاد جماهير الأهلي في كل مكان".

وأوضح أن لاعبي الأحمر يقاتلون دائمًا لإسعاد الجماهير بحصد البطولات المحلية والقارية، فاللعب للأهلي شرف كبير، ومن يرتدي قميص نادي القرن عليه الحفاظ على هذه النعمة.

وأكد قفشة أنه يجتهد كثيرًا في التدريبات من أجل الظهور بشكل جيد جدا في المباريات، بالقول: "ربنا مش ممكن يضيع مجهود حد بيتعب"، مضيفاً "الفريق مقبل على مباريات مهمة رغم الفوز باللقب اليوم، وهذا هو قدر لاعبي الأهلي الذين يبحثون عن حصد البطولات من أجل إسعاد جماهير الأهلي في كل مكان".

وكشف قفشة عن كلمة السر وراء نجاحه في التسجيل وقيادة الفريق الأحمر للعاشرة، وقال: "أسير بدعوات أسرتي التي تساندني بقوة في مشواري مع الكرة، وتبقى كلمة السر في تألقي بعد توفيق المولى عز وجل".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news