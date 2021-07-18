الامارات | الشحات يرد على ساسي بـ"تغريدة كيدية" بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات يرد على ساسي بـ"تغريدة كيدية" بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص نجم الأهلي المصري حسين الشحات على تصفية حساب سابق مع صانع ألعاب الزمالك السابق التونسي فرجاني ساسي بعد لحظات من تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، السبت، إثر فوزه على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي 3-صفر في المباراة النهائية.

وغرّد الشحات على حسابه في "تويتر": "عندما تواجه النادي الأهلي يجب أن تكون مستعدا.. 10"، في إشارة إلى فوز الأهلي باللقب القاري العاشر في تاريخه، وذلك ردأً على تغريدة سابقة للاعب ساسي تعود إلى تاريخ يوم 11 مايو الماضي نشر خلالها صورة له وهو يراوغ الشحات وكتب عليها: "عندما تواجه الرقم 13 يجب أن تكون مستعدا".

ويبدو أن الشحات ظل ينتظر الثأر من تغريدة ساسي لأكثر من شهرين حتى ردّ بواحدة حملت كيداً واضحاً لاسيما أنه بث معها صورته متوج مع الأهلي باللقب العاشر، في وقت كانت البطولة التاسعة في الموسم الماضي على حساب غريمه التقليدي الزمالك تحديداً.

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