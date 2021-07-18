شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق لحسين الشحات: ضاقت بيك الدنيا بتعمل تاكلينج على الجول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داعب أكرم توفيق، لاعب النادي الأهلي، حسين الشحات زميله بالفريق، وذلك عقب لايف مشترك بين اللاعبين عبر "إنستجرام"، حيث توجهت بعثة الأهلي إلى مطار محمد الخامس بالمغرب باستثناء الرباعي أكرم توفيق والشناوي وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر، الذين يسافرون إلى طوكيو للمشاركة مع المنتخب الأولمبي في الأولمبياد.

وقال أكرم لحسين الشحات: "يعني انت كسبان 3 وضاقت بيك الدنيا رايح تعمل تاكلينج على الجول، ده أنت كلك قد رجليه يا حسين".

وعن تدخل لاعب كايزر تشيفز بعنف على قدمه قال توفيق: ده كان هيكسرلي رجلي بس ريحني وخد طرد لأنه لو مكانش خد طرد كنت هطيره في المدرجات مش على الدكرة".

وتُوج فريق الأهلي بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس، السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

سجل ثلاثية الأهلى كل من، محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

ونجح الأهلي في بلوغ نهائي البطولة في14 نسخة مسجلا رقما قياسيا لم يحققه أي فريق إفريقي من قبل، وتمكن من حصد اللقب الغالي في 10 مناسبات، وهو رقم قياسي غير مسبوق أيضا.

وتمكن الأهلي من حصد لقب دوري الأبطال في نسختين متتاليتين ثلاث مرات، الأولى في عامي 2005 و2006، وعاد ليكرر نفس الإنجاز في 2012 و2013، وأخيرا نسختا 2020 و2021، وعلى مدار 13 نهائيا سابقا، كما نجح الأهلي في تسجيل 35 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.