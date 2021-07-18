شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: بطولة أفريقيا أصعب من الدوري.. وتنافس الأجيال في صالح الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، أنه يتشرف بأن يكون محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي الحالي، خليفة له، وأن الأهلى مشرف مصر في كل المحافل الأفريقية والعالمية.

وقال عماد متعب، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "محمد شريف لو بيلعب تحت مهاجم زي فلافيو هيبقى الهداف التاريخي للأهلي؛ لأن محمد شريف مكانه تحت المهاجم ويمتلك نسب تهديفية كبيرة فلما ينزل تحت ويهرب من الرقابة ويروح على الجول بوجهه المهاجم التانى يشيل عنه الضغط والضرب".

وأضاف متعب: "الجيل الحالي أول مرة راح كأس العالم للأندية خد المركز الثالث على عكس جيلنا لما راح خد المركز السادس وتانى مرة خدنا الثالث علشان اتعودنا على الأجواء، والجيل الحالي نفسه ياخد بطولات أكثر من الجيل بتاعنا، وكل ذلك في مصلحة النادي الأهلي؛ لأنها ستزيد من إنجازاته وبطولاته".

وتابع مهاجم الأهلي السابق: "بطولة أفريقيا أصعب بكل تأكيد من الدورى المصرى مع احترامى لكل الفرق؛ لأنها تضم أفضل الفرق في القارة من مختلف المدارس، وكل الفرق المصرية بتتنافس لخطف مركز مؤهل لها، لذلك الأهلي يسعى للتتويج بها وكذلك الزمالك".

واستطرد: "شرف كبير لمصر أن يكون بها فريق مثل النادى الأهلى اللى رافع رأسها في المحافل والبطولات، وشرف لنا الانتماء لهذا الكيان، وعندما يكون في حالته ذهنيا وفنيا يفوق كل فرق القارة مع احترامى للمنافسين".

وأردف: "أتمنى استمرار محمد شريف بهذا المستوى لفترات كبيرة، وشرف كبير لى أن يكون محمد شريف خليفتى ولو استمر بهذا الشكل سيفوق عماد متعب بمراحل، وهدف شريف من أصعب الأهداف للماهجمين".

وقال عماد متعب: "أداء الأهلى اتسم بالبطء في الشوط الأول، وكنت متوقع التشكيل بالكامل لأن مواجهة فريق مثل كايزر الدفاعى لا يصلح اللعب بثلاثة في وسط الملعب ولا توجد أي مفاجآت، واستغل الأهلى فرصة طرد لاعب كايزر لإنهاء المباراة".

واختتم القناص: "حسين الشحات استعاد كثيرا من مستواه، وكذلك طاهر محمد طاهر، وأكثر ما يميز الأهلى كثرة اللاعبين الجاهزين، والدليل تغيير موسيمانى لأيمن أشرف والدفع بياسر إبراهيم اللى في أحسن حالاته".