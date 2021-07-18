طاهر: الفوز بثلاثية في النهائي لا يحدث كثيرا

القاهرة - سامية سيد - أكد طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يشعر بفخر كبير بعد أن تُوج بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي، عقب الفوز على كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية، مشيرًا إلى أن المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق.

وقال: «اليوم أدينا مباراة كبيرة والفوز بنتيجة 3 –0 في مباراة نهائية لا يحدث كثيرًا، أتمنى أن نحقق المزيد من البطولات في الفترة المقبلة».

وحرص طاهر على تقديم التهنئة لجميع زملائه في الفريق وجماهير الأهلي، مؤكدًا أن مشوار البطولة كان صعبًا للغاية، وخاصة في دور المجموعات، إلا أن اللاعبين كانت لديهم ثقة كبيرة في الفوز باللقب.

وأوضح طاهر أن لاعبي الأهلي تعاهدوا بعد المشاركة في مونديال الأندية الأخير بقطر على العودة للمشاركة في البطولة مجددًا.