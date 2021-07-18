شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: وعدت بالعاشرة وأوفيت.. ولم أصل إلى المستوى المطلوب مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن سعادته ‏الكبيرة بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي مع الأهلي، خلال مسيرته ‏كمدرب مع الفريق، والمساهمة في إضافة النجمة العاشرة للأهلي، بعد الفوز على كايزر تشيفز ‏بثلاثة أهداف دون رد في نهائي البطولة الذي أقيم على ملعب محمد الخامس بالمغرب.‏

ووجه موسيماني التهنئة لجميع أفراد منظومة العمل في النادي الأهلي، بداية من رئيس النادي، والجهاز المعاون له، ولاعبي الفريق الذين بذلوا مجهودًا كبيرًا وكانوا ‏على قدر المسئولية، وزوجته، وجماهير النادي الداعمة للفريق، التي تعد حافزًا وملهمًا للأهلي ‏للتتويج بالبطولات.

وقال موسيماني: «وعدت وأوفيت.. هناك لحظات صعبة مررنا بها في بطولة دوري أبطال ‏أفريقيا هذا الموسم، من خلال اللعب في أجواء وملاعب صعبة، ولكن في النهاية نجح الأهلي ‏في التتويج باللقب وكلل مجهوده الكبير في البطولة».‏

وطالب المدير الفني بإجراء المزيد من الجهد، والعمل من أجل الوصول ببطولة دوري أبطال ‏أفريقيا إلى مستوى مقارب من دوري أبطال أوروبا.‏

وأكد موسيماني أنه لم يصل إلى المستوى الذي يأمله إلى الآن مع الأهلي، وأنه يريد أن يؤدي ‏بشكل جيد في بطولة كأس العالم للأندية، والسير بخطى ثابتة في بطولة الدوري الممتاز التي ‏تأتي في مقدمة اهتمامه خلال الفترة المقبلة.‏

وأوضح أنه تولى مهمة قيادة الأهلي منذ 9 أشهر، وسعيد بالنتائج التي حققها الفريق إلى ‏الآن والبطولات التي توج بها خلال تلك الفترة.‏

واختتم موسيماني تصريحاته، مؤكدًا أن الأهلي أمامه تحد كبير في الفترة المقبلة بداية من مباريات الدوري ‏الممتاز التي يفتقد فيها الفريق 6 لاعبين من العناصر المهمة في صفوفه، لانضمامهم ‏إلى المنتخب الأوليمبي المشارك في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، لكن علينا أن نواصل طريق الانتصارات في البطولة المحلية.‏