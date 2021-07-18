شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل لـ"تليفزيون الخليج 365": نهائي أفريقيا وش السعد على المغمور "باسيفيك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الدولي البوروندي باسيفيك الذي وضعته الظروف الإجبارية واللوائح حكما لنهائي الأميرة الأفريقية بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي الذي أقيم مساء السبت وانتهى بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة ليتوج باللقب العاشر في تاريخه لم يجد صعوبة في إدارة اللقاء، رغم نقص خبرته في إدارة مثل هذه اللقاءات.

وأضاف عقل، في الاستوديو التحليلى لـ"تليفزيون الخليج 365" الذي يقدمه الثنائي محمد مراد وأحمد عصام، أن كابينة الـ"VAR" كانت على موعد للظهور فى الدقيقة 35 عندما تواصل مع الحكم عبر الكومينكيشن سيستم: "ليؤكد باستمرار اللعب في اشتراك حارس كايزر مع محمد شريف، ثم عاد المغربي رضوان جيد في تطبيق البروتوكول الـ"VAR" بشكل رائع عندما تدخل ليعلن أن مخالفة هابى ماشيان لاعب كايزر يستحق الطرد وليس الإنذار طبقا للقانون للعب بقوة زائدة مع أكرم توفيق، ويعتبر من أفضل قراراته في اللقاء وكان الظهور المتميز أيضا في هدف الأهلي الثاني عندما تواصل الـ"VAR" مع الحكم عبر "الكومينكيشن سيستم" لتأكيد صحة الهدف على الرغم من أنه كان هناك لاعب تسلل من الأهلي لكنه لم يتدخل طبقا للقانون، لذلك يعد الـ"VAR" أحد أهم أسباب نجاح اللقاء تحكيميا، نظرا للتعاون الرائع مع طاقم الحكام في إدارة المباراة.

وتابع عقل إنه كان واضحا نقص خبرة الحكم في تحركاته، حيث كان يتواجد في طريق الكرة ومحيط اللعب كما أنه أحيانا كان يسبق الكرة، وأعتقد أن هذا جاء من حرصه الزائد على نجاح المباراة، ولنقص خبرته، لكن لم يكن هناك ما يثر في نتيجة المباراة سواء من الحكم داخل المستطيل الأخضر أو كابينة الـ"VAR" .

واستطرد عقل: إن المساعدين ظهرا بيقظة وتمركز جيد وسمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة خاصة المساعد الأول في هدف الأهلي الثاني، وتعاونا مع الحكم في أخطاء القريبة منهما طبقا للقانون، كما أن خبرة الحكم الرابع ساعدته كثيرا في السيطرة على المنطقة الفنية وتعاون مع الحكم بشكل جيد خلال فعاليات اللقاء.

واختتم عقل حديثه بأن قرار الـ"كاف" بإسناد اللقاء إلى الحكم البوروندي باسيفيك كان جريئا، وأعتقد أنه سيكون له دور بارز في البطولات المقبلة بالاتحاد الأفريقى.









طاقم حكام نهائى افريقيا 2021