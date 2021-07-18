شكرا لقرائتكم خبر عن الحضري مهنئا الأهلى بالنجمة العاشرة: مليون مبروك للأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عصام الحضري، مدرب حراس مرمى فريق سيراميكا، على تهنئة النادى الأهلي بالتتويج باللقب العاشر لبطولة دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وكتب الحضري، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "ألف مليون مبروك لأبطال النادي الاهلي ومجلس الإدارة وكل جماهيره علي البطولة العاشرة ومزيد من البطولات".

وتُوج فريق الأهلي بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم، السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

سجل ثلاثية الأهلى كل من: محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

ونجح الأهلي في بلوغ نهائي البطولة في14 نسخة مسجلا رقما قياسيا لم يحققه أي فريق إفريقي من قبل، وتمكن من حصد اللقب الغالي في 10 مناسبات، وهو رقم قياسي غير مسبوق أيضا.

وتمكن الأهلي من حصد لقب دوري الأبطال في نسختين متتاليتين ثلاث مرات، الأولى عامي 2005 و2006، وعاد ليكرر نفس الإنجاز في 2012 و2013، وأخير نسختى 2020 و2021، وعلى مدار 13 نهائيا سابقا، كما نجح الأهلي في تسجيل 35 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.

وأصبح كايزر تشيفز الضحية رقم 11 للأهلى في النهائي الأفريقي، حيث التقى الأهلي بـ11 فريقا في نهائي دوري الأبطال على مدار13 نهائيا وهي فرق «كوتوكو الغاني «مرتين»ــ الهلال السوداني - صن داونز الجنوب إفريقي ــ النجم الساحلي التونسي «مرتين»ــ الصفاقسي التونسي ــ القطن الكاميروني ــ الترجي التونسي «مرتين» ــ أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي ــ الوداد المغربي ــ الزمالك مصر، كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.