شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: الروح القتالية سر التتويج بالعاشرة.. وجميع اللاعبين على قلب رجل واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته وفخره بالفوز بدوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي مع الأهلي.

وقال كهربا: «الحمد لله على اللقب الثاني الإفريقي لي مع الفريق. من يلعب للنادي الأهلي عليه القتال في كل البطولات.. وعلى المستوى الشخصي هذا شرف وفخر لي تمثيل الأهلي في بطولتي إفريقيا متتاليتين.

واستكمل كهربا: «على الجميع أن ينظر إلى روح وحماس اللاعبين بغض النظر عمن يشارك أو يجلس على دكة البدلاء أو حتى خارج القائمة، فنحن على قلب رجل واحد، وهذا سر تتويجنا ونجاحنا في الحفاظ على اللقب.

وأتم كهربا حديثه: «والدي هو أول من قمت بتهنئتى».