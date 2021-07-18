شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: لو استمر شريف بهذا المستوى سيفوقنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب، نجم النادى الأهلى السابق، أنه يتشرف بأن يكون محمد شريف، مهاجم النادى الاهلى الحالي، خليفة له، وأن الأهلى مشرف مصر في كل المحافل الأفريقية والعالمية.

وقال عماد متعب، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "شرف كبير لمصر أن يكون بها فريق مثل النادى الأهلى اللى رافع رأسها في المحافل والبطولات، وشرف لنا الانتماء لهذا الكيان، وعندما يكون في حالته ذهنيا وفنيا يفوق كل فرق القارة مع احترامى للمنافسين".

وأضاف عماد متعب: "أتمنى استمرار محمد شريف بهذا المستوى لفترات كبيرة، وشرف كبير لى أن يكون محمد شريف خليفتى ولو استمر بهذا الشكل سيفوق عماد متعب بمراحل، وهدف شريف من أصعب الأهداف للماهجمين".

وتابع عماد متعب: "أداء الأهلى اتسم بالبطء في الشوط الأول، وكنت متوقع التشكيل بالكامل لأن مواجهة فريق مثل كايزر الدفاعى لا يصلح اللعب بثلاثة في وسط الملعب ولا توجد أي مفاجآت، واستغل الأهلى فرصة طرد لاعب كايزر لإنهاء المباراة".

واختتم القناص: "حسين الشحات استعاد كثيرا من مستواه، وكذلك طاهر محمد طاهر، وأكثر ما يميز الأهلى كثرة اللاعبين الجاهزين والدليل تغيير موسيمانى لأيمن اشرف ونزل ياسر إبراهيم اللى في أحسن حالاته".